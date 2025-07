Marc Marquez domina ad Assen: vittoria e polemica in pista

La MotoGP continua a regalare emozioni intense, e Marc Marquez si sta attestando come protagonista indiscusso di questa stagione. Il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato sia nella Sprint Race che nella gara domenicale ad Assen, consolidando la sua leadership dopo il successo al Mugello.

Partito dalla quarta posizione, Marquez ha rapidamente superato suo fratello Alex e Francesco Bagnaia, conquistando la testa della corsa al sesto giro e mantenendola fino al traguardo. Dietro di lui, Marco Bezzecchi ha cercato di avvicinarsi, ma non è riuscito a trovare l’occasione giusta per effettuare un sorpasso.

Nel post-gara, Marquez ha voluto affrontare le speculazioni riguardo ai tentativi di sorpasso da parte di Alex. Ha espresso il suo disappunto per i commenti di alcuni tifosi e addetti ai lavori che suggerivano che il fratello non avesse attaccato per un presunto rispetto. Marquez ha sottolineato che nemmeno Bezzecchi ha potuto tentare di sorpassarlo, evidenziando le difficoltà di attaccare in un circuito stretto come Assen.

“Le persone devono rispettare gli altri piloti e godersi lo spettacolo”, ha dichiarato Marquez, ribadendo che tutti i piloti vogliono vincere. Ha chiarito che Alex non ha esitato a competere contro di lui per paura di creare tensioni, ma perché il suo operato in pista fosse il migliore. Marquez ha così messo a tacere le voci, affermando che il rispetto tra piloti è fondamentale nella competizione.