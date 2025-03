Marc Marquez davanti al fratello Alex, Bagnaia terzo.

Marc Marquez ha esordito con successo sulla Ducati ufficiale vincendo la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, aprendo così il mondiale 2025. Partito in pole position, Marquez ha guidato la gara senza errori, giungendo al traguardo davanti al fratello Alex Marquez, del Team Gresini, e al compagno di team Pecco Bagnaia. Questa vittoria segna un ritorno del campione spagnolo in vetta al mondiale dal 2019, rendendolo uno dei principali protagonisti della stagione. Con questa vittoria, la Ducati celebra il suo 34esimo successo nelle gare Sprint.

In evidenza, troviamo anche Ai Ogura, rookie dell’Aprilia con il Team Trackhouse, che si è piazzato quarto, seguito da Franco Morbidelli e Pedro Acosta. Fabio Quartararo ha chiuso la gara in settima posizione, preceduto da Brad Binder e Joan Mir, mentre Johann Zarco ha completato la top ten. Marco Bezzecchi si è classificato dodicesimo a causa di un problema al via, mentre Maverick Vinales ha chiuso quattordicesimo. Già in gara, Di Giannantonio ha dovuto ritirarsi e Jack Miller è caduto mentre stava disputando una buona corsa con la Yamaha.

Marquez ha descritto la sua giornata come “perfetta”, esprimendo la sua soddisfazione per aver iniziato il nuovo percorso con Ducati in modo così positivo. Domani si correrà la gara lunga. Bagnaia ha riconosciuto il valore del podio, pur sottolineando la necessità di migliorare le proprie prestazioni in curva, evidenziando che il terzo posto rappresenta un buon inizio per la stagione.