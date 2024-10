Marattin eletto presidente di ‘Orizzonti Liberali’, il 23 novembre nasce un nuovo soggetto centrista

La prima Assemblea Nazionale di ‘Orizzonti Liberali’ ha eletto Luigi Marattin come presidente per acclamazione durante un evento tenutosi a Roma, presso l’hotel Royal Santina. Marattin ha esposto le strategie future dell’associazione, mirate a creare un’identità politica solida e inclusiva, lontana dalla personalizzazione della politica attuale. Il suo obiettivo è rappresentare coloro che non si riconoscono nelle forze politiche esistenti e decidono di non votare. Secondo Marattin, è fondamentale costruire un partito che si basi su un’identità politica e non su una mera fedeltà a un leader. L’intento è di riavvicinare gli elettori, specialmente quelli che votano controvoglia.

Marattin ha chiarito che ‘Orizzonti Liberali’ non è un partito, ma un’associazione che ha come fine la creazione di una rappresentanza stabile e liberaldemocratica, indipendente dalle figure di spicco attuali. L’associazione si propone di essere la voce di coloro che si sentono esclusi dal sistema politico e che scelgono di non votare, rifiutando di fungere da supporto per il bipopulismo. Annunciando una nuova fase di aggregazione, Marattin ha dichiarato che l’associazione collaborerà con Libdem, Nos, Patto Ecologista Riformista e il Partito Liberale Italiano, programmando un incontro a Milano il 23-24 novembre per includere tutti i soggetti interessati a costituire un nuovo soggetto politico senza esclusioni.

Un altro tema centrale per Marattin è quello delle finanze pubbliche: ha sottolineato che l’Italia non può sostenere una spesa pubblica di 1200 miliardi e che è necessario restituire ai lavoratori e alle famiglie le risorse legate a spesa improduttiva, con particolare attenzione al ceto medio. Riguardo ai salari, ha evidenziato che, essendo la crescita economica italiana inferiore alla media europea, occorre incentivare la produttività delle imprese per garantire stipendi più elevati, sottolineando che il salario minimo non risolve il problema dei redditi bassi.

Infine, Marattin ha commentato la legge di Bilancio, dicendo che l’associazione non parteciperà a polemiche senza fondamento e presenterà emendamenti per migliorarla. Durante l’assemblea, erano presenti anche il presidente di Libdem europei Andrea Marcucci e il presidente di Nos Alessandro Tommasi.