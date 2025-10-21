16.7 C
Maratona per la Pace: unire l’Italia contro ogni guerra

Maratona per la Pace: unire l'Italia contro ogni guerra

La pace è un valore fondamentale che richiede un impegno costante da parte di tutti. La CISL ha avviato la “Maratona per la Pace”, un’iniziativa nazionale nata per affermare che la pace si fonda sulla libertà, giustizia, solidarietà e riconoscimento reciproco.

Il sindacato sottolinea l’importanza di avere coraggio e responsabilità, scegliendo sempre il dialogo e azioni concrete per proteggere le vite umane e fermare le violenze. Negli ultimi anni, la CISL ha espresso chiaramente la sua posizione sui conflitti attuali, sostenendo il popolo ucraino vittima di invasione e chiedendo il cessate il fuoco tra Israele e Palestina, con la liberazione degli ostaggi e corridoi umanitari permanenti. La soluzione “due popoli, due Stati” è vista come l’unico percorso possibile per una convivenza pacifica.

La “Maratona per la Pace” non è solo un evento simbolico, ma un’iniziativa che coinvolge comunità e città in attività solidali, come la raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana e iniziative aperte alla società civile. Queste azioni culmineranno in una grande Assemblea nazionale a Roma, un momento di incontro e riflessione collettiva.

Con questa maratona, la CISL lancia un messaggio chiaro: nessuna guerra è inevitabile e ogni conflitto può essere risolto attraverso il dialogo. La dignità della vita umana deve essere al centro di ogni futuro. L’invito è aperto a tutti: unirsi per far crescere la speranza.

