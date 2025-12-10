Maratona di Valencia attira campioni olimpici

La Maratona di Valencia non è una gara come le altre, è una data segnata in rosso sul calendario non solo dei migliori maratoneti d’élite ma anche dei campioni di altre discipline. Tra questi ci sono Florian Trittel, campione olimpico, che ha terminato la maratona in 3 ore, 54 minuti e 21 secondi, e l’ex ciclista Nacer Bouhanni, che ha tagliato il traguardo in 2h31’23”. Anche il tennista Arnaud Clement ha partecipato alla maratona, concludendola in 3h00’44”. Questi atleti hanno dimostrato la loro versatilità e resistenza, passando da una disciplina all’altra con successo. La Maratona di Valencia è un evento che attira campioni di diverse discipline, che si sfidano sui 42 chilometri per mettere alla prova le loro capacità.