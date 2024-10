Maratona di Chicago, arriva il record del mondo: Chepngetich nella storia

Ruth Chepngetich ha fatto la storia alla maratona di Chicago, vincendo la gara e stabilendo un nuovo record mondiale per la distanza. L’atleta keniana ha completato la corsa in un tempo impressionante di 2 ore, 9 minuti e 57 secondi, conquistando così il terzo successo consecutivo nella famosa maratona americana. Chepngetich ha migliorato il precedente record di quasi due minuti, abbassando il tempo di 2 ore, 11 minuti e 53 secondi, stabilito l’anno scorso dall’etiope Tigist Assefa durante la maratona di Berlino nel 2023. Con questa straordinaria performance, Chepngetich diventa la prima donna nella storia a correre una maratona sotto il limite di 2 ore e 10 minuti, segnando un momento significativo nell’atletica femminile.

Nella corsa maschile, il vincitore della maratona di Chicago è stato il keniano John Korir, che ha trionfato con un tempo di 2 ore, 2 minuti e 43 secondi. Korir ha corso una gara eccezionale, tagliando il traguardo davanti all’etiope Huseydin Mohamed Esa e al suo connazionale Amos Kipruto, con un distacco significativo. La prestazione di Korir si distingue come una delle migliori di sempre, confermandolo tra i più forti maratoneti al mondo.

La vittoria di Chepngetich e Korir rappresenta un evento memorabile per la maratona di Chicago, che ha visto la partecipazione di atleti di alto livello e un pubblico entusiasta. La gara ha attratto migliaia di corridori e tifosi, consolidando la sua reputazione come una delle maratone più importanti e prestigiose a livello globale. L’eccezionale performance di Chepngetich non solo stabilisce nuovi standard per le atlete, ma oltre a far crescere l’interesse per la maratona, motiva anche le future generazioni di corridori.

In sintesi, la maratona di Chicago 2023 rimarrà nella memoria collettiva per il record mondiale di Chepngetich e la straordinaria prestazione di Korir, rendendo chiara l’importanza di questo evento nel panorama sportivo internazionale.