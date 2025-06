Maratona Bullismo: La Russa Sostiene la Lotta Contro il Bullismo

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato un video-messaggio in occasione della “Maratona Bullismo”, un evento di otto ore dedicato alla lotta contro il bullismo. Pur esprimendo dispiacere per l’assenza fisica, ha ribadito l’importanza di iniziative come questa, che evidenziano una crescente sensibilità sociale nei confronti di un fenomeno ancora predominante.

Durante l’evento, che si svolge al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma, è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e il disagio giovanile. La Russa ha lanciato un appello unitario contro il bullismo, esortando tutti a essere in prima linea per affrontare questa problematica.

