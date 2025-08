Maratea: Il Futuro del Turismo Religioso in Italia

Maratea si conferma un polo di rilevanza nel panorama del turismo religioso, grazie alla nomina di Biagio Maimone come Coordinatore Nazionale in Italia per la Rete Mondiale del Turismo Religioso. Maimone, giornalista e attivista, ha iniziato il suo incarico con l’intento di promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, ispirandosi agli ideali di Papa Francesco e Papa Leone XIII.

La Rete Mondiale, attiva in 18 paesi, si impegna a valorizzare e sostenere il turismo religioso come strumento di sviluppo territoriale e di rafforzamento del patrimonio spirituale. Maimone, che attualmente dirige l’Ufficio stampa dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, è noto per il suo lavoro a favore delle comunità in difficoltà e per la sua esperienza nel settore della comunicazione.

Recentemente, ha promosso l’iniziativa “Area Sud della Basilicata patrimonio mondiale dell’Umanità”, ricevendo sostegno da diverse figure istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Basilicata. L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, che Maimone rappresenta, è nata da un importante documento sulla fratellanza umana, sottoscritto da Papa Francesco e da Ahmed Al-Tayyeb nel 2019, che ha dato vita a progetti come la Casa della Famiglia Abramitica ad Abu Dhabi.

La nomina di Maimone è vista come un passo fondamentale per l’espansione della Rete in Europa, con l’obiettivo di sviluppare partnership con enti religiosi e culturali che possano arricchire l’offerta di itinerari e festival. Con un approccio mirato alla sostenibilità e all’inclusività, il turismo religioso si propone di favorire il dialogo tra credenze diverse, contribuendo a un futuro di pace e solidarietà.