Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità “sarebbe un intervento giusto, una mossa strategica nel perimetro della difesa della legalità, prima ancora di un aiuto verso calcio e dello sport più in generale”. Moreno Marasco presidente dell’associazione Logico, commenta così la proposta del presidente di Serie A Paolo Dal Pino riguardo la reintroduzione della sponsorizzazione dal betting nel calcio. “Non si tratta di un aiuto, si tratterebbe solamente di restituire ai privati la facoltà di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione”, aggiunge Marasco ad Agipronews. “Come lo faremo? In assenza di una revisione normativa che tenga conto delle linee guida europee in materia di pubblicità, siamo già pronti con la nostra autodisciplina e la collaborazione con l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, al fine di garantire che creatività e messaggi siano all’insegna della responsabilità sociale”.

Fonte