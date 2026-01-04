Maranello Badge Benessere Per Caregiver E Ultraottantenni

L’amministrazione comunale di Maranello ha introdotto nuove agevolazioni sulle tariffe per attività legate al benessere, destinate ai caregiver e agli ultraottantenni. Queste azioni fanno parte del potenziamento del welfare di comunità avviato dall’amministrazione, che in precedenza aveva equiparato i caregiver ai lavoratori per l’accesso ai servizi comunali per l’infanzia.

I caregiver e gli over 80 residenti a Maranello potranno usufruire di uno sconto del 50% per l’utilizzo di impianti sportivi comunali, come il Centro Nuoto per l’acquagym e il nuoto libero, e la sala fitness comunale presso la palestra dell’IIS Ferrari per l’attività motoria e i corsi di ginnastica dolce.

Il sindaco Luigi Zironi ha spiegato che il lavoro di cura è un lavoro che merita attenzione, rispetto e supporto concreto da parte delle istituzioni. L’amministrazione cerca di consolidare la rete socio-sanitaria con gli altri enti coinvolti e sostiene i caregiver e gli ultraottantenni anche su attività che consentano loro di prendersi cura della propria salute psicofisica e socialità. Le modalità di gestione delle nuove misure saranno predisposte dagli uffici comunali nelle prossime settimane.