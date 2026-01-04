14.2 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Sport

Maranello Badge Benessere Per Caregiver E Ultraottantenni

Da stranotizie
Maranello Badge Benessere Per Caregiver E Ultraottantenni

L’amministrazione comunale di Maranello ha introdotto nuove agevolazioni sulle tariffe per attività legate al benessere, destinate ai caregiver e agli ultraottantenni. Queste azioni fanno parte del potenziamento del welfare di comunità avviato dall’amministrazione, che in precedenza aveva equiparato i caregiver ai lavoratori per l’accesso ai servizi comunali per l’infanzia.

I caregiver e gli over 80 residenti a Maranello potranno usufruire di uno sconto del 50% per l’utilizzo di impianti sportivi comunali, come il Centro Nuoto per l’acquagym e il nuoto libero, e la sala fitness comunale presso la palestra dell’IIS Ferrari per l’attività motoria e i corsi di ginnastica dolce.

Il sindaco Luigi Zironi ha spiegato che il lavoro di cura è un lavoro che merita attenzione, rispetto e supporto concreto da parte delle istituzioni. L’amministrazione cerca di consolidare la rete socio-sanitaria con gli altri enti coinvolti e sostiene i caregiver e gli ultraottantenni anche su attività che consentano loro di prendersi cura della propria salute psicofisica e socialità. Le modalità di gestione delle nuove misure saranno predisposte dagli uffici comunali nelle prossime settimane.

Articolo precedente
11Lune dInverno a Peccioli
Articolo successivo
Elezioni a Marsala
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.