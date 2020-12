BUENOS AIRES – Non c’è pace per Diego Armando Maradona, neanche dopo la morte. Il corpo dell’ex Pibe de Oro non verrà ancora cremato, almeno fin quando non verranno effettuati test genetici. Magalì Alejandra Gil, figlia illegittima del Diez, dopo oltre un anno di battaglia legale, ha avuto il via libera dal Tribunale di Buenos Aires.

Gli ultimi giorni di Maradona

Lo stop alla cremazione

Nata presumibilmente da una relazione tra Maradona e una ballerina argentina, la 25enne da tempo chiedeva di conoscere la verità sul suo vero padre e il tribunale, al fine di procedere con eventuali indagini, ha ordinato al cimitero Jardin Bella Vista di San Miguel di vietare che familiari, eredi ed eventuali terzi possano disporre del cadavere del Diez e, come chiedevano nei giorni scorsi le figlie, procedere alla cremazione. Già lo scorso 30 novembre le figlie avevano chiesto la cremazione, ricevendo il no del tribunale di san Isidro. Se l’esame del Dna dovesse dare ragione alla ragazza, diventerebbero sei i figli di Maradona a contendersi l’eredità dopo Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana e Diego Fernando.