Diego Armando Maradona è stato trovato morto alle 11.30 di mercoledì 25 novembre nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar. I media argentini ricostruiscono le ultime ore del Pibe. Maradona si è alzato attorno alle 10 di mattina, ha accusato un malessere e si è nuovamente sdraiato. Maximiliano Pomargo e Johnny Esposito, i suoi collaboratori e tuttofare, non hanno sottovalutato la situazione e hanno iniziato a contattare il dottor Leopoldo Luque e l’avvocato Matias Morla, amico e agente del Pibe. Nella mattinata, sono state allertate anche le Dalma, Gianinna e Jana, le 3 figlie di Maradona che vivono in Argentina. La situazione è rapidamente precipitata e attorno a mezzogiorno, nel quartiere, sono state avvistate 6 ambulanze. L’intervento dei medici, però, non ha evitato l’epilogo peggiore.

