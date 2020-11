La prima moglie, le relazioni, 5 figli. La morte di Diego Armando Maradona porta fatalmente alla ribalta la movimentata vita sentimentale del Pibe de Oro. Alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente, si sono radunate alcune delle persone più importanti nell’esistenza dell’ex calciatore. Le telecamere delle tv argentine nel cuore della notte hanno ripreso l’arrivo della prima storica moglie, Claudia Villafane, accompagnata dalle figlie Dalma e Gianinna. Le autorità argentine hanno riservato alla famiglia di Maradona un’ala della Casa Rosada. Lì è giunta anche Veronica Ojeda, da cui Maradona ha avuto un figlio nel 2013. Non sarebbe invece stata ammessa nell’area privata un’altra ex compagna del Pibe, Rocio Oliva, protagonista di una relazione durata 5 anni. “Fanno entrare tutti, tranne me”, ha detto ai media argentina. Maradona, come è noto, ha avuto un figlio anche in Italia. Dalla relazione con Cristiana Sinagra, è nato Diego Maradona jr. Dalla relazione invece con Valeria Sabalain, il Pibe ha avuto una figlia nel 1996, Jana.

Fonte