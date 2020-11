“Entrano tutti, tranne me”. Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando Maradona, non è stata ammessa alla Casa Rosada per un omaggio privato al Pibe. Oliva, che ha avuto una relazione di 5 anni con Maradona, non è stata inserita tra i familiari dell’ex calciatore. Ai parenti di Maradona, è stata riservata un’ala all’interno della sede presidenziale. Veronca Ojeda, l’ultima compagna del Pibe, fa parte della delegazione che comprende la prima moglie di Maradona, Claudia Villafane, e le figlie. Oliva, invece, dovrà mettersi in coda come qualsiasi cittadino argentino per rendere omaggio al Diez. “Non mi fanno entrare e fanno un torto a Diego. Sono la sua ultima moglie, nessuno se ne rende conto. Mi dicono di venire con tutta la gente, con la folla. Claudia (Villafane, ndr) dice che non c’entra niente, nessuno si fa carico della situazione. E’ una vergogna. Non so perché mi stuan facendo questo”, aggiunge.

