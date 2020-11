Il leggendario calciatore tedesco Franz Beckenbauer ha ricordato le due finali di Coppa del Mondo in cui ha dovuto affrontare la squadra argentina guidata da Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. “Due finali di Coppa del Mondo contro l’Argentina, due volte Diego è stato il mio problema più grande”, ha detto Beckenbauer in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “Bild”. “Nel 1986, in Messico, era al suo apice ed era davvero impossibile fermarlo. Mi fidavo solo di Lothar Matthäus per farlo, doveva marcarlo. Diego non si visto come al solito ma abbiamo perso Lothar in fase offensiva”, ha spiegato.

Fonte