“Vergognoso accostare il gesto goliardico fatto con simpatia e affetto da zia Mara in assoluta buona fede nei confronti di Alvise, mio concittadino veneziano, all’atto di molestia nei confronti della giornalista sportiva di Toscana Tv. Prima di scrivere un pezzo così un giornalista ci deve pensare molto bene. Non accetto di essere accostata alle molestie sessuali. Non mi va bene e sto valutando col mio avvocato un’azione legale. Le molestie sessuali sono una cosa. Una bottarella al sedere fatta ridendo è un’altra cosa. Ho mandato tutto al mio avvocato Carlo Longari e valuteremo se è il caso di querelare il giornalista. Non permetto a nessuno di mettere insieme queste vicende”. Così Mara Venier commenta con l’Adnkronos la valutazione di chi ha accostato il gesto della conduttrice verso Alvise Rigo, durante la parte di Domenica In dedicata a ‘Ballando con le stelle’, alla molestia subita dalla giornalista Greta Beccaglia durante la diretta tv stadio mentre intervistava i tifosi dopo l’incontro Empoli-Fiorentina. “Chiedete ad Alvise se si è sentito molestato” ha detto Mara Venier.