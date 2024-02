Mara Venier nel corso della settimana è stata vittima di una sh1tstorm da parte del web per aver interrotto Dargen D’Amico mentre parlava di migranti e per aver letto un comunicato del direttore della Rai in merito alle parole che Ghali aveva pronunciato sul genocidio.

Per placare l’ondata di indignazione la stessa conduttrice è stata prima costretta a chiudere i commenti sulla propria pagina di Instagram e poi obbligata a rilasciare un’intervista chiarificatrice sul Corriere della Sera. “Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio“, le sue parole.

Mara Venier: tutte le frecciatine che ha tirato a Domenica In dopo le polemiche

Nella puntata andata in onda ieri (18 febbraio) Mara Venier non ha fatto alcun riferimento diretto al caso della settimana né ha parlato di Dargen D’Amico che è stato assente nonostante l’invito pubblico. Tuttavia ha tirato parecchie frecciatine all’accusa di averlo interrotto. A raccontarle tutte è stato il portale BlogTivvu.com.

“Qui si può dire tutto!”, ha ribadito oggi in più di una occasione. […] L’argomento è stato sfiorato diverse volte, poi con l’arrivo di Gigliola Cinquetti c’è stato uno scambio più diretto. Quando l’ospite ha sottolineato di essere “zie forti, cerchiamo di tenere botta”, Mara ha replicato: “Quello sempre! Ogni tanto qualcuno ci prova ma noi teniamo botta o cerchiamo di tenerla… Poi noi siamo venete!” Ed alla stessa Gigliola ha poi detto: “Qui si può dire tutto! Qui sono trent’anni, trenta, che qua da me si può dire tutto!”. Lo stesso motivetto lo ha ripetuto anche in occasione dell’ospitata di Renga e Nek: “Io avevo i capelli lunghi fino… Fino al s3dere, si può dire?”, ha detto l’ex di Ambra. “Qui si può dire tutto!”, la replica della Venier. E quando ha involontariamente interrotto Nek mentre parlava, la conduttrice ha aggiunto: “Non ti voglio interrompere sennò poi dicono che non ti ho fatto parlare! Puoi fare e dire quello che vuoi!”.