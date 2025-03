Mara Venier: Trasloco d’Amore per Nicola

Mara Venier, celebre conduttrice della televisione italiana, ha preso una decisione importante: lascia Roma per trasferirsi a Milano, segno di un forte amore verso il marito Nicola Carraro, che sta attraversando un periodo difficile di salute. Questo trasloco non implica solo un cambiamento di città, ma rappresenta una scelta dettata dal desiderio di essere accanto a Nicola, affetto da problemi polmonari e un’ernia del disco che lo costringe all’uso della sedia a rotelle. Mara, ripercorrendo la loro storia, ha ricordato il primo incontro avvenuto il 19 settembre 2000, un giorno speciale per lei poiché coincide con un momento doloroso del suo passato.

Nonostante la nuova sistemazione a Milano, Mara ha intenzione di continuare a lavorare a Roma, dividendo la sua vita tra gli impegni professionali e il supporto al marito. Ha precisato che i primi tre giorni della settimana saranno dedicati a Nicola, mentre il resto della settimana sarà riservato al suo lavoro, inclusa la partecipazione a programmi come Domenica In e la nuova trasmissione di Carlo Conti.

Questo trasferimento segna un nuovo inizio per la coppia, dimostrando la solidità del loro legame. Mara ha affermato che non potrebbe mai lasciare Nicola solo in un momento così cruciale per lui, sottolineando la forza del loro amore e il supporto reciproco che caratterizza la loro relazione di oltre vent’anni. La decisione di Mara di seguire il marito è la testimonianza di quanto sia fondamentale per lei sostenere la persona amata, anche a costo di modificare la sua routine e carriera.