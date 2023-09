Mara Venier torna a Domenica In e ironizza: “La pensione è rimandata"

“Sono ancora qua. La pensione è rimandata, per un po’”. Così Mara Venier oggi, domenica 17 settembre, ha aperto la nuova stagione della sua Domenica In, l’ultima secondo quanto annunciato qualche giorno fa. “Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio”, ha detto la conduttrice veneta sulle note del brano di Vasco Rossi “Eh… già”.