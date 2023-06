Mara Venier: “Suo figlio è un mostro” ed esplode la polemica

Mara Venier ha aperto la 38esima puntata di Domenica In di questa stagione televisiva lasciandosi andare a un giudizio personale che ha parecchio indignato il popolo del web. Lo ha fatto durante l’apertura della puntata nello spazio dedicato agli argomenti trattati.

Rivolgendosi ai telespettatori, Mara Venier ha voluto ricordare Giulia Tramontana mandando un abbraccio ai familiari di lei e alla mamma di Alessandro Impagnatiello, che ha confessato l’om1cidio. Ma rivolgendosi proprio alla mamma di Alessandro si è lasciata andare a una frase che sta facendo parecchio rumore.

“Eccoci qua, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In ma io non posso cominciare questa puntata senza prima rivolgere un pensiero a Giulia Tramontana e al suo bambino Thiago. Giulia è stata ucc1sa, è una storia che abbiamo seguito tutti, una storia agghiacciante. Ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino e mandare un abbraccio a tutta la sua famiglia. […] Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice ‘Vi prego di perdonarmi perché mio figlio è un mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro”.