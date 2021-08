Mara Venier ospite al talk show Gli incontri del Principe – tenuto al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio – ha parlato di Domenica In ed ha tirato una pungente frecciatina a Barbara d’Urso.

Come riportato dal portale GossipeTv, Mara Venier ha confessato che molti politici le hanno scritto privatamente per poter essere intervistati da lei ma che, per direttive della Rai, è sempre stata costretta a dire a rifiutare.

“Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno”.

Al contrario di Mara Venier, che per direttive interne non ha potuto ospitare nessun politico, da Barbara d’Urso sono andati i rappresentanti di tutti i partiti più importanti: Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Maria Elena Boschi, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ed anche vari sindaci.

Barbara d’Urso, il suo rapporto con i politici

In un’intervista rilasciata a Panorama un paio di anni fa, Barbara d’Urso ha parlato così del suo rapporto con i politici che puntualmente ospita ed intervista: