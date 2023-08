Mara Venier si toglie i sassolini dalle scarpe: umiliata da un direttore Rai, e i capricci di Madonna

Dopo aver passato più di 20 anni in Rai, nel 2014 Mara Venier è sbarcata a Mediaset a Tu Si Que Vales e poi anche a L’Isola dei Famosi. La conduttrice all’evento “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha parlato di quel periodo e di come sia stata accompagnata alla porta da un direttore Rai perché ‘troppo vecchia’.

“Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era quel direttore di Rai Uno che lo diceva. Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.

E direi che la rivincita se l’è presa.

per me è il rapporto che hanno zia mara e tananai ❤️🥹 #DomenicaIn pic.twitter.com/29zZ1MYDK7 — lucrezia ☼ 25/09 (@diecimilascaIe) March 12, 2023

Mara Venier, l’intervista da dimenticare e quella sfumata.

Zia Mara ha anche parlato di alcuni incontri celebri, uno che non ricorda con affetto è quello con Arnold Schwarzenegger: “Dovevo intervistarlo. Arriva al Grand Hotel di Roma, avevo il traduttore, lui aveva l’auricolare e si infastidiva. E la cosa che mi ha irritato moltissimo è che si toglieva l’auricolare e lo buttava per terra. E allora un tecnico lo raccoglieva e glielo dava. Lo ha fatto tre volte. Io mi sono girata verso il produttore e gli ho detto: ‘La prossima volta mi alzo e vado via, digli di non buttare più in terra l’auricolare. Non l’ha più fatto ed è finita l’intervista“.

Intervista sfumata invece con Madonna: “A Roma, alle due del pomeriggio dovevamo registrare un’intervista. Alle sette ancora non si vedeva, era chiusa nella sua suite. Andai via. Alle nove di sera mi chiama la segretaria di Madonna che mi chiedeva scusa e mi diceva se si poteva fare l’intervista alle undici di sera. Risposi: ‘Guardi, sto andando a dormire, mi dispiace, e non ho fatto l’intervista a Madonna“.

Nonostante questo inconveniente la Venier resta una madonnara convinta…