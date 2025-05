Mara Venier rompe il silenzio sul ricovero del marito

Mara Venier ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, ricoverato in ospedale per quasi un mese. Carraro, 82 anni, sta migliorando e il suo ritorno a casa è previsto per il 14 maggio. La conduttrice ha condiviso la notizia su Instagram, esprimendo il suo amore e la sua fiducia nel recupero grazie all’assistenza del nuovo cagnolino, Aiace.

Le condizioni di Carraro erano state critiche già lo scorso anno, quando è iniziato a utilizzare una sedia a rotelle a causa di seri problemi di salute, tra cui una combinazione di ernia del disco e difficoltà respiratorie. A inizio aprile, c’era stata una leggera speranza con la sua capacità di alzarsi in piedi.

La situazione ha avuto un forte impatto non solo sulla coppia, ma anche sul pubblico. Durante un’episodio di “Domenica In”, Mara si era mostrata visibilmente emozionata mentre parlava di Carraro, dimostrando la fragilità di una persona spesso percepita come forte. Questo ha avvicinato ulteriormente Mara ai suoi telespettatori.

Dopo un miglioramento iniziale, Carraro ha necessitato di cure specialistiche presso il San Raffaele di Milano. Mara ha scelto di mantenere la privacy eliminando una foto del marito con il team medico dai social, evidenziando la delicatezza della situazione.

In un video recente, Carraro ha espresso gratitudine per il supporto delle strutture sanitarie italiane e ha sottolineato che il suo recupero è frutto di impegno piuttosto che di miracoli. Con il ritorno a casa, inizia un nuovo capitolo per la coppia, caratterizzato dalla riabilitazione e dall’affetto familiare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it