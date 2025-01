Mara Venier rivela preoccupazioni per la salute del marito

Negli ultimi mesi, Nicola Carraro, marito della conduttrice Mara Venier, ha attraversato un periodo difficile dal punto di vista della salute. Mara aveva accennato alla situazione di Carraro durante una puntata di Domenica In, esprimendo preoccupazione per le sue condizioni, segnalando che si trovava a Milano per cure. Dopo settimane di silenzio, Carraro ha deciso di aggiornare i fan tramite un video su Instagram, condividendo il suo percorso complicato. Ha rivelato di aver affrontato una combinazione di problemi, tra cui un’ernia del disco e complicazioni polmonari, ma ora si sente molto meglio. Ha sottolineato che il suo recupero ha richiesto circa 60 giorni e ha anche perso 9 chili grazie a un programma di fisioterapia.

Le parole di Carraro, piene di ottimismo, hanno rassicurato i suoi follower, e ha espresso la sua intenzione di tornare presto in attività. Mara Venier ha continuato a dimostrare il suo affetto, commentando il video del marito con un semplice “Amore mio” e un cuore rosso, evidenziando il forte legame che unisce la coppia. Anche altre persone vicine, come Sabrina Ferilli e la figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, hanno offerto il loro supporto. La situazione di Nicola Carraro ha messo in luce l’importanza del sostegno delle persone care nei momenti difficili. Con determinazione e ottimismo, Carraro sembra pronto a superare questo capitolo complicato della sua vita.