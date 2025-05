Mara Venier risponde piccata a una domanda scomoda al Festival

Nonostante un’influenza, Mara Venier ha partecipato al Festival della Tv a Dogliani, presentata dall’amico e collega Stefano De Martino. Sul palco, ha accolto il pubblico e ha iniziato a rispondere alle domande del direttore de La Stampa, Andrea Malaguti. Durante l’intervista, il pubblico ha iniziato a chiamare De Martino, e Venier ha commentato con entusiasmo il suo affetto per l’amico. Tuttavia, la conversazione è diventata tesa quando Malaguti ha posto una domanda scomoda: “Chi butti dalla torre, Milly Carlucci o Maria De Filippi?”. Venier ha rifiutato di rispondere, affermando che non voleva farsi nemici.

Malaguti ha tentato nuovamente con una contromossa dicendo che lui stesso avrebbe scelto, ma Venier ha insistito nel non voler scegliere tra le due conduttrici. Ha sottolineato la sua presenza al festival per stare con il suo pubblico e non per creare conflitti, ribadendo che non le interessano le rivalità. La tensione si è così stemperata, ma il clima è rimasto carico di buona atmosfera, con lei che rimane ferma sulle sue posizioni e Malaguti che cerca di mantenere il dialogo leggero.

Fonte: www.biccy.it