Mara Venier rischia di lasciare Domenica In: l’ipotesi Fiorello

Mara Venier potrebbe non tornare a “Domenica In” a settembre a causa di motivi familiari. La conduzione del programma, molto amato dagli italiani, è in bilico, e non ci sono conferme ufficiali sul suo rientro. Nel frattempo, Fiorello emerge come possibile sostituto, proponendo un nuovo format approvato dal direttore del Day Time Rai, Angelo Mellone.

Fiorello ha recentemente lanciato “Radio2 Radio Show – La Pennicanza” su Rai Radio 2 e ha fatto intendere di essere pronto a modificare il pomeriggio domenicale con uno spettacolo innovativo. La sua proposta prevede un allontanamento dal tradizionale format di “Domenica In”, caratterizzato da interviste e ospiti, per abbracciare uno show in stile cabaret, con ballerini e sketch comici.

Angelo Mellone ha sostenuto l’iniziativa di Fiorello, paragonandola all’ingresso di un campione in una squadra di calcio, dimostrando la sua fiducia nel potenziale del noto showman. Anche se il futuro di “Domenica In” resta incerto, Venier è consapevole dell’importanza del programma, soprattutto in vista del 50esimo anniversario. Tuttavia, ha chiarito che la sua priorità è la famiglia e si sta valutando un ritorno in sinergia con un partner.

La situazione è complessa e richiede ulteriori sviluppi nei prossimi mesi per chiarire definitivamente il destino di un programma che ha segnato la storia della televisione italiana.

Fonte: www.bigodino.it