Mara Venier ricorda Valentino

Mara Venier ha reso omaggio allo stilista Valentino, scomparso all’età di 93 anni, ricordando la generosità e la disponibilità del designer. La presentatrice ha condiviso una foto del suo abito da sposa, realizzato da Valentino per le sue nozze con Nicola Carraro. L’abito era un mini dress lungo fino al ginocchio, caratterizzato da una linea dritta e sobria, abbinato a una giacca a maniche lunghe in pizzo che aggiungeva un tocco romantico all’intero look.

Mara Venier ha sposato Nicola Carraro nella chiesa sconsacrata di Santa Maria nel Tempulo a Caracalla, dopo sei anni di frequentazione. Per l’occasione, Valentino aveva realizzato un abito su misura per la presentatrice, che era un esempio concreto della sua maestria come stilista. L’abito era completo di scarpe slingback in raso con tacco a spillo, che presentavano una linea a punta e delicate sfumature rosa antico.

Valentino era noto per la sua capacità di valorizzare ogni donna nei suoi momenti più importanti, e il suo abito per Mara Venier non fa eccezione. La presentatrice ha ringraziato Valentino per aver reso il suo giorno del matrimonio ancora più speciale, e ha ricordato la sua generosità e disponibilità.