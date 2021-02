Dopo Stasera Tutto è Possibile, Vincenzo De Lucia ha portato la sua Barbara d’Urso CHOC anche da Mara Venier. Il comico ha vestito nuovamente i panni di Carmelita, facendola approdare alla concorrenza a Domenica In.

“Grazie davvero, grazie, grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case. Io sono con voi è. Vi amo. Le casalinghe che stirano, vi amo. Mara Venier, tu stiri? No vabbè adoro. Sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della domenica. Sono venuta qui cara mara per aiutarti. Come si chiama questo programma? Secondo me dovresti cambiarlo in Domenica Live Non è la Venier, così sanno che lo conduci tu. Ti voglio aiutare, perché sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share. Davvero, col cuore. Fusi mi dai il logo ‘esclusivo? Con questo fai il 3% di share in più. Mettete esclusiva, altrimenti come fate a tenere incollate le casalinghe alla tv?

Io sono qui perché ti ho portato un regalo. Finalmente questo studio buio lo illuminiamo. Ti ho portato in esclusiva choc il mio amatissimo direttore della fotografia. E luce fu. Vedi che c’è una luce diversa?

Adesso devo andare dall’altra parte che si ingelosiscono. Col cuore, lo sapete, io sono vostra, prima dei miei figli e dopo vostra”.