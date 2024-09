Mara Venier omaggia Luca Giurato e il suo insegnamento sulla libertà in apertura di Domenica In

Mara Venier, inaugurando la nuova stagione di “Domenica In”, ha reso omaggio al compianto Luca Giurato, scomparso all’età di 84 anni lo scorso 12 settembre per un infarto fulminante. La conduttrice, che ha cominciato il suo percorso in televisione nel 1993/94 grazie a Giurato, ha espresso il suo affetto per l’amico durante la trasmissione, sottolineando: “Ciao Luca, se sono qui oggi è solo grazie a te”. Ha quindi presentato un video commemorativo che ha toccato il cuore del pubblico.

Renzo Arbore, presente in studio, ha condiviso i suoi ricordi di Giurato, definendolo un “bravo ragazzo” e una persona di straordinaria simpatia. Venier ha concluso con parole toccanti, evidenziando quanto Giurato fosse una persona libera e un insegnante di vita per tutti coloro che lo conoscevano.

Qualche giorno prima, in un’intervista al Corriere della Sera, Mara ha raccontato come ha appreso la notizia della morte di Luca. È stata informata da Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, e ha subito cercato di contattarlo al cellulare. Quando ha risposto Daniela, la moglie di Giurato, ha sperato in una smentita, ma la notizia è stata confermata. Daniela ha detto: “Purtroppo è vero, ricordati che lui ti voleva tanto bene…”. Venier ha descritto Giurato come un “vero signore”, affettuoso e sensibile, ribadendo il forte legame che avevano condiviso nel corso degli anni.

Infine, durante i funerali di Giurato, la moglie ha scelto di leggere una poesia di Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio”, dedicandogli l’ultimo saluto. L’intera celebrazione è stata caratterizzata da momenti di grande commozione e applausi, testimoniando il profondo affetto che amici e colleghi provavano per lui. La sua figura rimane una pietra miliare nel mondo della televisione italiana, e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto.