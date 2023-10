Mara Venier nomina Simona Ventura e molti si stupiscono: “Storia della tv”

Non solo colleghe, negli anni Mara Venier e Simona Ventura sono state anche grandi amiche e si sono frequentate anche quando la conduttrice di Citofonare Rai Due stava con il figlio del marito della Venier. Poi i rapporti si sono raffreddati, tanto che nel 2018 la presentatrice di Domenica In si è rifiutata di rispondere ad una domanda: “Che cosa è successo con la Ventura? Amori della zia non vi rispondo a questa domanda. Il successo di Domenica In? Devo dire che la Rai è contenta, io anche sono felice. Per me è stata una soddisfazione. Ero stata mandata via in un modo poco elegante quattro anni fa e quando mi hanno proposto il ritorno a Domenica In, anche se mio marito era totalmente contrario, sono stata felice“.

Mara Venier nomina Simona Ventura a Domenica In.

Il gelo potrebbe essere un lontano ricordo, visto che durante l’ultima puntata di Domenica In la Venier ha presentato i concorrenti di Ballando con le Stelle e quando ha nominato Simona ha fatto un bel sorriso: “Adesso c’è un’altra coppia di concorrenti. Sto parlando di Paola Perego e di Simona Ventura!”

Mara Venier che urla “SIMONA VENTURA” nel lanciare la sua clip e la guarda sorridendo#DomenicaIn #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/7AbZg0fMeh — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 15, 2023

Mara ha poi ripreso Guillermo Mariotto che ha detto che la coppia formata da Simona e Samuel Peron farà scoppiare un bagno di sangue: “Perché dici che sarà un bagno di sangue con la coppia Ventura e Peron? Ah per il carattere? Magari si trovano bene caratterialmente e andranno molto d’accordo“.

Mara che declama Simona Ventura

Oggi si è fatta la storia della TV Italiana#domenicain pic.twitter.com/sjJKte5uks — Edo🏳️‍🌈 (@rienneva_plus) October 15, 2023

Molti si sono stupiti del fatto che la conduttrice abbia nominato la collega e che addirittura abbia sorriso. In realtà non è la prima volta che questo succede negli ultimi anni. Nel 2021 la Venier durante un’intervista fatta a Walter Nudo ha citato Simona ed ha parlato di della sua Isola dei Famosi: “Tra l’altro tu hai partecipato anche a L’Isola dei Famosi. La tua è stata un’edizione di grandissimo successo e condotta proprio da Simona Ventura“.

Adesso la domanda è una: rivedremo mai le due insieme in tv?