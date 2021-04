Mara Venier ieri a Domenica In ha avuto il piacere di realizzare una lunga intervista alla bellissima attrice e modella Rocío Muñoz Morales e fra una chiacchiera e l’altra le ha raccontato anche un aneddoto simpatico su Raoul Bova che risale al loro primissimo incontro, anni ed anni fa.

Aneddoto che è piaciuto all’attore dato che in diretta ha scritto su WhatsApp proprio alla conduttrice un dolce “TVB” con tanti cuoricini rossi. Messaggio che Mara Venier ha mostrato alla telecamera svelando involontariamente tutta la chat.

“Sono arrivata in Italia quasi 7 anni fa per lavoro e non parlavo una mazza di italiano” – ha confessato l’attrice a Mara Venier – “E Raoul Bova è stato un incentivo, poi mi sono messa a studiare tantissimo. Sono una secchiona, mi piace nutrirmi di storie, di vita, degli altri, sono fatta così”.

Rocio ha poi continuato:

“Per una donna come me, dal carattere molto indipendente, molto forte, non mi dà fastidio. Io mi sono innamorata, vado fiera del mio amore, sono anche altro e sono anche noi!“.

E sul matrimonio:

“Forse mi piacerebbe sposarmi, ma lui non me l’ha chiesto. Per me è ancora faticoso essere lontano da loro ma lui è l’uomo della mia vita, c’è un amore molto forte, privilegiato, non saprei spiegarlo con altre parole. È il compagno della mia vita e non avrei mai immagino che sarebbe stato in un altro paese, che avrebbe parlato la mia lingua, che sarebbe stato famoso”.