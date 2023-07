Mara Venier, l’ultimo saluto ad Andrea Purgatori commuove: “Buon viaggio”

Nella giornata di mercoledì 19 luglio la notizia della scomparsa di Andrea Purgatori ha lasciato tutti senza parole. Il giornalista si è spento all’età di 70 anni a causa di una malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in queste ore hanno rivolto l’ultimo saluto al conduttore di Atlantide. Tra le tante parole scritte, non sono passate inosservate quelle di Mara Venier.

Mara Venier ha scelto la sua pagina Instagram per rivolgere l’ultimo saluto ad Andrea Purgatori, il giornalista morto a causa di una malattia fulminante che non gli ha lasciato alcun scampo. La conduttrice di Domenica In ha condiviso sulle sue Instagram Stories uno scatto che ritrae il conduttore di Atlantide, su La7 e all’immagine in questione ha accompagnato queste parole:

Buon viaggio, Andrea.

Chi era Andrea Purgatori, il giornalista scomparso a causa di una malattia fulminante

Nella giornata di mercoledì 19 luglio un grave lutto ha colpito l’intero Paese. Come già anticipato, Andrea Purgatori si è spento all’età di 70 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato alcun scampo.

La notizia della scomparsa del giornalista e conduttore di Atlantide è stata resa pubblica da ‘Ansa’ ed è stata data dai tre figli di Andrea: Edoardo, Ludovico e Victoria. Per anni Andrea Purgatori è stato un giornalista di punta del ‘Corriere della Sera’ dove si è occupati di temi quali terrorismo, criminalità e intelligence.

Tra le tante cause portate avanti dal giornalista, ricordiamo sicuramente il lavoro fatto per la strage di Ustica e per la scomparsa di Emanuela Orlandi. La morte improvvisa di Andrea Purgatori ha rappresentato un colpo al cuore per tutti. Sono stati molti coloro che in queste ultime ore si sono uniti al dolore della famiglia ed hanno mostrato nei suoi confronti affetto e vicinanza.