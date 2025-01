Mara Venier lascia il programma. Ecco il nome del sostituto.

Mara Venier potrebbe abbandonare la conduzione di Domenica In nel 2025, aprendo la strada a un possibile successore, Alberto Matano. La Rai sta valutando il futuro della storica trasmissione, dopo che Venier ha espresso l’intenzione di prendersi una pausa per dedicarsi alla vita privata, specialmente dopo i recenti problemi di salute del marito, Nicola Carraro. Carraro ha affrontato complicazioni legate a un’ernia al disco e malattie polmonari, spingendo la conduttrice a voler essere più presente in ambito familiare.

Le voci su un possibile avvicendamento mettono in evidenza l’ipotesi di Matano come nuovo conduttore, in quanto già noto al pubblico di Rai Uno grazie alla sua conduzione di La vita in diretta e alla partecipazione a Ballando con le Stelle. La familiarità tra Matano e Venier potrebbe influenzare positivamente la scelta da parte della Rai.

Il passaggio di consegne a Matano in Domenica In potrebbe generare un effetto domino, poiché il presentatore attuale di La vita in diretta dovrebbe essere sostituito. Ciò creerebbe la necessità per la Rai di individuare un valido successore per Matano. Inoltre, si dovrà considerare se Matano potrà continuare a mantenere il suo impegno a Ballando con le Stelle, che si conclude tardi il sabato sera, complicando ulteriormente la situazione.

La Rai dovrà pianificare attentamente questo possibile avvicendamento, tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla scelta del nuovo conduttore per Domenica In e alla gestione di La vita in diretta. Le decisioni imminenti saranno cruciali per il futuro del palinsesto e per un pubblico che ha sempre amato i programmi di intrattenimento della rete.