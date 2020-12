Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima Domenica In (a dover di cronaca l’aveva detto anche l’anno scorso, eppure..) ed il marito via Instagram ha ironizzato:

Successivamente ha lanciato un curioso sondaggio chiedendo ai suoi follower di dirgli chi vedrebbero bene alla conduzione della prossima Domenica In.

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato. Voi chi mettereste al posto di Mara, ammesso e concesso che Mara voglia lasciare? Io ho tre nomi: Antonella Clerici, anche se non credo che abbandonerà Milano per arrivare a Roma. Un’altra è Eleonora Daniele, ha fatto molta gavetta ed è veneta pure lei. L’altra è Caterina Balivo, mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi”.