Mara Venier: la risposta che ha scatenato i social!

Durante il Festival della TV di Dogliani, Mara Venier, nonostante fosse influenzata, ha deciso di partecipare per incontrare il suo affezionato pubblico. Sul palco, è stata accolta con un caloroso applauso e un’introduzione di Stefano De Martino, che ha espresso affetto nei suoi confronti. Tuttavia, la situazione è rapidamente cambiata quando il direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, le ha posto una domanda provocatoria riguardo a Milly Carlucci e Maria De Filippi, chiedendo chi delle due butterebbe giù dalla torre.

La conduttrice ha reagito con ironia e fermezza, rifiutando di rispondere e sottolineando che non era lì per litigare. Ha ribaltato il confronto con una contro-domanda a Malaguti. La conversazione si è conclusa con Venier che ha espresso il suo desiderio di non creare conflitti, dichiarando che la sua presenza era per incontrare un pubblico affettuoso, non per farsi nemici. Il momento è diventato virale sui social, dove molti hanno apprezzato la sua spontaneità. Tuttavia, alcune critiche sono state mosse contro Malaguti per la scelta di puntare su una domanda polemica piuttosto che approfondire la carriera della popolare conduttrice.

Fonte: www.libero.it