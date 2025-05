“Mara Venier invita Fiorello a Domenica In: sarà un successo?”

Mara Venier è tornata alla guida di Domenica In, riportando il programma al successo dopo stagioni con ascolti deludenti. Nonostante la concorrenza di Amici di Maria De Filippi e Verissimo, la trasmissione Rai ha chiuso la stagione in crescita. La Venier ha annunciato che condurrà Domenica In per l’ultima volta a settembre, in occasione del 50° anniversario dello show, che presenterà un formato rinnovato e una conduzione corale.

Recentemente, Fiorello ha espresso il desiderio di condurre Domenica In dopo Mara in una diretta social, suscitando grande attenzione online. Venier, contattata da WhatsApp, ha ironicamente chiesto informazioni sui suoi progetti. Durante un’apparizione nel programma Tv Talk, ha invitato Fiorello a unirsi a lei già da settembre, sottolineando: “Perché dopo Mara? Si fa con Mara”.

Il direttore dell’intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, ha accolto positivamente l’interesse di Fiorello, lasciando intendere che le porte sono aperte. Non è ancora chiaro se Fiorello accetterà l’invito, ma la possibilità di una collaborazione tra i due conduttori resta aperta e intrigante.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it