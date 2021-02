Mara Venier a Domenica In ha avuto come ospite Elettra Lamborghini, ma l’intervista poco dopo è stata interrotta a causa del malessere di lei, bloccata con la schiena in seguito ad un colpo della strega.

“Mi sono svegliata questa mattina alle sei e mi sono sentita tutta incriccata, non riuscivo più a muovermi, è venuto anche l’osteopata e mi ha messo l’artiglio del diavolo, sto malissimo”.

La conduttrice a questo punto ha mandato in onda le prove dell’esibizione di Elettra Lamborghini (non potendo contare su una esibizione live) e subito dopo ha interrotto l’intervista.

“C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così e non voglio trattenerti di più. Tornerai e faremo una lunga chiacchierata. Le prove di ieri mandiamole per la gioia dei nostri telespettatori, poi il medico è pronto col punturone. […] Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente, c’è il medico pronto qua fuori. Non ti preoccupare, ce la fai a prendere i fiori?”.

A questo punto le due si sono salute ed Elettra Lamborghini è stata visitata dal medico.

Yo no tengo culpa de tu mala suerte…con mi vida e’ mucho más que suficiente 😘😈❤️ pic.twitter.com/qTd5EEBS3d — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 23, 2021

Questo per Elettra Lamborghini è stato un week end decisamente movimentato, dato che venerdì è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin insieme ad Iva Zanicchi, per promuovere la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.