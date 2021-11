Brutto imprevisto ieri a Domenica In. Mara Venier ha avuto un piccolo incidente e Pierpaolo Pretelli ha preso il timone del programma per qualche minuto. La conduttrice poi è tornata in scena per intervistare Memo Remigi, ma poi ha preferito chiudere anticipatamente la trasmissione, dando la linea a Francesca Fialdini.

“Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare. C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti”.

Pierpaolo Pretelli prende in mano Domenica In: “Sono scosso, Mara ha avuto un piccolo incidente” * https://t.co/NRItuXZuHe #DomenicaIn https://t.co/2bmte3CwCL — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 21, 2021

Mara Venier in ospedale per accertamenti.

Stando alle informazioni ottenute da FanPage, la Venier dopo Domenica In sarebbe stata in ospedale: “La trasmissione è stata chiusa con 15 minuti di anticipo. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. È stato un momento molto difficile ma che, al tempo stesso, ha dimostrato la grande professionalità e la disponibilità, la passione che Mara Venier mette da sempre nel suo lavoro“.

Poco fa Zia Mara ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: “Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio. Adesso sto bene, un abbraccio“.

Tanta apprensione per #MaraVenier, iconica come sempre, il suo senso del dovere unico, non molla nonostante i dolori… Mara sei un esempio per tutti noi… ❤️❤️❤️#DomenicaIn #ZiaMara, #pierpaolopretelli con il suo abbraccio ha rappresentato tutti gli italiani pic.twitter.com/kA3pMsJjzs — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

