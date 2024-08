Mara Venier in ospedale, la conduttrice è stata operata: cosa sta succedendo

Si attende l’inizio della nuova stagione televisiva Rai, dato che ci troviamo ancora nel pieno della stagione estiva, notoriamente quel momento di “pausa” prima del vero e proprio avvio editoriale. L’attenzione, però, è tutta puntata su Mara Venier, la seguitissima conduttrice che sta affrontando in queste settimane delle problematiche che hanno richiesto alcuni interventi delicati.

Mara Venier, infatti, sta tenendo i suoi fan aggiornati su come sta trascorrendo questo periodo. L’intramontabile conduttrice ha sempre saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua personalità. Divenuta da tempo simbolo di un’intera rete televisiva, Raiuno su tutte, conduce da molti anni Domenica In, lo storico programma che accoglie sul suo palco numerose celebrità del mondo dello spettacolo.

Anche la sua vita sentimentale è sotto i riflettori, tutti seguono il suo duraturo e felice legame con Nicola Carraro. Recentemente, Mara ha condiviso una nuova immagine dall’ospedale, scatenando una marea di commenti sui social. Nelle ultime settimane, i fan sono stati preoccupati per la conduttrice, che aveva pubblicato una foto che la ritraeva con un occhio bendato, distesa su un letto d’ospedale.

Tanti sono stati gli interrogativi sullo stato di salute di Mara Venier, ma la conduttrice aveva mantenuto il riserbo. La celebre figura Rai è riapparsa sui social con una nuova foto che ha nuovamente catturato l’attenzione. Venier è ritratta insieme al medico che la sta curando, con un sorriso davvero dolce e rassicurante per tutti i fan. Stavolta, è l’altro occhio ad essere bendato, e la conduttrice ha rivelato di essersi sottoposta a un altro intervento chirurgico. Ha scritto la conduttrice sul suo profilo:

Questa è la mia estate, secondo intervento, un grazie di cuore al prof. Andrea Cusumano e a tutto il suo staff.

I fan l’hanno sommersa di commenti carichi di affetto, inviandole i migliori auguri per una rapida guarigione. Alcuni hanno suggerito che Mara possa aver subito un intervento per la cataratta, dato che solitamente entrambi gli occhi vengono operati in questi casi. Per ora, la regina Rai non ha rivelato ulteriori informazioni ma tutti non vedono l’ora di rivederla nel “suo” studio televisivo. Mara Venier, infatti, la prossima stagione sarà al timone dell’irrinunciabile Domenica In.