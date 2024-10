Mara Venier in Ospedale: Annuncio Sconvolgente Prima di Domenica In

Mara Venier ha allarmato i fan con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha rivelato di essere tornata in ospedale per un’operazione agli occhi, la quinta dall’inizio dell’estate. Non è chiaro se l’intervento fosse programmato o d’urgenza, e i fan nutrono preoccupazioni sulla sua partecipazione all’imminente puntata di Domenica In. Nella storia, mostra un letto d’ospedale e ringrazia il Professor Cusumano e il suo team, menzionando un intervento sulla retina.

La conduttrice ha vissuto un periodo difficile che è iniziato a luglio, quando ha iniziato a notare fastidi visivi. Inizialmente, pensava fosse un problema con i suoi occhiali, ma si trattava di un’emorragia pericolosa che ha richiesto un doppio intervento chirurgico. Ha raccontato a Dagospia che doveva sottoporsi a ulteriori interventi per tentare di recuperare la vista, affermando di aver passato un momento di isolamento per non voler rovinare le vacanze ai suoi figli.

La speranza era che, con l’inizio di Domenica In, la situazione fosse migliorata, ma la recente storia pubblicata ha riacceso le preoccupazioni. Si teme che Mara possa aver subito un’altra emorragia o che l’intervento menzionato non fosse di routine. Con poche ore prima dell’inizio della trasmissione, cresce l’incertezza riguardo alla sua presenza.

Mentre i fan attendono notizie, l’importante rimane il benessere di Mara. Se anche la puntata di oggi dovesse essere annullata, ciò che conta è che l’intervento sia andato bene e che la conduttrice riesca a riprendersi. La situazione continua a evolversi, e i fan sperano di ricevere notizie positive nelle prossime ore.