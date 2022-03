Ieri Serena Autieri è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha presentato Rugantino, lo spettacolo teatrale in scena dal prossimo 10 marzo al Sistina. L’attrice appena entrata in studio è stata raggiunta da Zia Mara, che l’ha accompagnata all’asta del microfono. L’Autieri a quel punto si è chiesta cosa avrebbe dovuto fare per essere intervistata dalla conduttrice: “Ah… andiamo subito qui? Senti, ma per fare un’intervista con te devo venire alle due di pomeriggio mi sa… quando inizi“.

La presentatrice ha subito risposto alla sua ospite: “Non è questo, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente tutto. Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro. No? Saremo tutti quanti in teatro. Canta pure queste canzone meravigliosa. […] Poi faremo un’intervista. Anzi mettetemi le sedie che stiamo sedute due minuti e faccio vedere un filmato stupendo sul Rugantino“.

Le parole di Serena però hanno fatto pensare a molti che ci fosse stata in programma un’intervista poi saltata all’ultimo minuto. Così sui social sono nati meme, post e tweet ironici sul caso, ma la realtà è un’altra. Mara Venier è stata molto carina e mi ha spiegato come sono andate le cose. L’Autieri qualche giorno fa ha chiesto alla Venier la possibilità di avere un lancio al suo Rugantino durante Domenica In e Mara ha accettato. Nessuna intervista in programma quindi, ma soltanto una canzone e un lancio.

Serena Autieri, Tommaso Paradiso e moltissimi altri ospiti oggi da #MaraVenier. #DomenicaIn è in diretta su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/e1lTtTh4cd pic.twitter.com/yuSSaOuj3h — Rai1 (@RaiUno) March 6, 2022

Mara Venier: “Quello che avete visto è ciò che era stato pianificato, nessuna intervista concordata”.