A Domenica In c’è stata un’apparente tensione nell’aria fra Mara Venier e Sabrina Salerno durante il talk dedicato a Ballando con le Stelle.

Mentre stava parlando la Salerno, la Venier l’ha interrotta chiedendo un parere ad Arisa. Immediata la reazione di Sabrina: “Ah, ma mi fai parlare dopo? Sicura? Ok“.

Mara Venier le ha così risposto:

“Amore, stai tranquilla. Stavate parlando di lei [Arisa, ndr] quindi una domanda a lei ci sta. Siccome Arisa non ha aperto bocca, volevo sentire la sua parola se non ti dispiace, se poi ti dispiace io non coinvolgo più nessuno e fate voi! Volevo solo una parola [da parte di Arisa, ndr] su tutto quello che è stato detto, è passata mezz’ora dal programma”.