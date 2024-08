Mara Venier e la verità sulle sue condizioni di salute: “Altri tre interventi”

L’estate di Mara Venier non è stata delle più semplici, visto che ha dovuto affrontare nuovi problemi di salute. Il mese scorso la conduttrice di Domenica In si è sottoposta a un nuovo intervento agli occhi nella clinica Pio XI. Mara Venier oggi a Dagospia ha raccontato come stanno davvero le cose ed ha spiegato che adesso dovrà fare altre tre operazioni.

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. E’ stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”.

Passato questo periodo non semplice ritroveremo la presentatrice al timone della sua amata Domenica In!

“Se in tanti anni di carriera qualcuno mi ha tradita? Si. certo che si. ma dimentico e vado avanti. Le accuse di essere un megafono di TeleMeloni? La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando e arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto.

Il fatto che ho detto che era il mio ultimo anno a Domenica In? Quest’anno ero decisa. Come mi ha insegnato Arbore, mio ex compagno e amore. Bisogna lasciare quando le cose vanno bene. Ma poi ha cambiato idea, come al solito… Domenica In è il mio tallone d’Achille non no potrei fare nessun altro programma, e un format cucito su di me, Domenica In sono io, il mio modo di essere, i miei amici. La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché e pelato… e ogni volta e così. Sono un casino di donna”.