Mara Venier e Fiorello: Il Futuro di Domenica In Sotto i Riflessioni

Mara Venier, al timone di Domenica In da sette anni, ha confermato la sua presenza anche per la prossima edizione, celebrando il cinquantesimo anniversario del programma. Nonostante i suoi ripetuti desideri di ritirarsi, la Rai l’ha convinta a tornare, promettendo una versione alternativa del format, caratterizzata da un approccio corale e di squadra.

Intanto, Fiorello ha espresso il desiderio di raccogliere il testimone di Venier in futuro. Durante una diretta sui social, ha dichiarato: “Quando lei lascerà, mi piacerebbe fare Domenica In. Non sarei bravo a condurre interviste, ma penserei a un varietà con ospiti, balli e scenografie sorprendenti.”

Reagendo a questa dichiarazione, Mara Venier ha inviato un audio a Fiorello, condiviso poi in radio, in cui esprime il suo stupore per le sue parole, ironizzando sulla situazione. Anche Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento diurna Rai, ha commentato con entusiasmo il possibile passaggio di consegne, paragonandolo a un’aspettativa calcistica fantastica.

La reazione della Rai è evidentemente positiva, con i vertici evidentemente contenti della disponibilità di Fiorello a guidare uno dei programmi di punta della rete.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it