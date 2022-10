Mara Venier diffidata da Romina Power e saluta Simona Ventura

Nella puntata di oggi di Domenica In Mara Venier ha ospitato Loredana Lecciso. La compagna di Albano Carrisi ha nominato Romina Power e la conduttrice l’ha interrotta: “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, perché no, non si nomina proprio, per adesso poi vediamo. Dopo vediamo cosa succede in puntata. Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Quindi tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara“.

La diffida va specificato che sembra essere stata fatta per l’intervista di Loredana (che recentemente ha lanciato una frecciatina a Romina). Quindi quasi certamente dalla prossima settimana il nome di Romina potrà essere fatto a Domenica In.

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

In ogni caso la diffida di Romina è davvero inaspettata, visto che è sempre stata un’amica di Zia Mara. La Power infatti è stata ospite varie volte nei programmi della Venier. Ricordiamo tutti l’intervista fatta a Romina in cui la donna credeva che l’ostetrica che aveva fatto nascere i suoi figli fosse deceduta.

Mara Venier saluta Simona Ventura.

La Ventura e la Venier negli anni sono state grandi amiche ed hanno continuato a frequentarsi anche perché l’ex compagno di Simona è il figlio del marito di Mara. Poi le due si sono allontanate e non hanno mai voluto parlare pubblicamente della rottura.

Oggi però durante l’intervista fatta alla Lecciso, Mara Venier ha salutato Simona. Questo in realtà non dovrebbe stupirci molto, visto che lo scorso ottobre la conduttrice di Domenica In ha dichiarato: “La tua edizione de L’Isola dei Famosi Walter è stata di grandissimo successo, condotta da Simona Ventura“. Sembra chiaro che tra le due non ci siano più ruggini.