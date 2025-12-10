Mara Venier commossa per Sandro Giacobbe a Domenica In

Mara Venier ha avuto difficoltà a trattenere le lacrime durante la trasmissione di Domenica In. La conduttrice ha reso omaggio a Sandro Giacobbe, cantautore recentemente scomparso all’età di 75 anni. Giacobbe era malato da tempo e negli ultimi due anni era stato ospite a Domenica In, dove aveva parlato della sua malattia insieme a sua moglie Marina. Mara Venier, visibilmente commossa, ha ricordato le interviste di Giacobbe in studio e ha espresso le sue condoglianze alla moglie Marina. Anche Mogol ha reso omaggio a Giacobbe, definendolo “un ragazzo d’oro” e sottolineando la sua dolcezza, bravura e generosità. Secondo Mogol, la consolazione è che ora Giacobbe sia in paradiso.