Lasciata la Rai e approdata in Mediaset come opinionista de L’Isola dei Famosi e giudice popolare a Tu Si Que Vales, Mara Venier non pensava certo di tornare al timone di Domenica In (con risultati pazzeschi) e invece così è stato. Zia Mara da anni è una garanzia della domenica, eppure sta davvero pensando di lasciare la tv dopo questa stagione. In un’intervista concessa al settimanale Oggi la conduttrice ha rivelato che dopo questa edizione di Domenica In abbandonerà la tv.

“Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me. Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia. Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”.

Speriamo che ci ripensi, perché una come Mara ha ancora molto da dare alla tv. Insomma, non è ancora tempo di “pensione”.

“È una bella rivincita” Mara Venier e il ritorno a Domenica In! #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/pA3ytRJJa1 — Maurizio Costanzo (@Costanzo) March 29, 2019

Mara Venier, cosa è successo a maggio.

La presentatrice dice di essere spaventata e di avere ancora qualche problema a parlare, perché lo scorso maggio un dentista le ha fatto un intervento sbagliato, causandole grossi danni.