Dalle pagine del settimanale Oggi Mara Venier ha fatto un annuncio bomba. La conduttrice ha detto che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In ed ha spiegato che la decisione è arrivata anche per passare più tempo con suo marito Nicola.

“Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono davvero tutta tua. […] Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30 anni. Sono molto serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato così tanta gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei amati nipoti Giulio e Claudio”.