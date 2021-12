Mara Venier la scorsa domenica a Domenica In ha avuto il piacere di avere nel parterre degli ospiti Alvise Rigo, il modello e rugbista attualmente nel cast di Ballando con le Stelle.

Fra una battuta e l’altra la zia Mara gli ha messo la mano proprio lì ed online è scoppiata una polemica. Qualche ora prima, infatti, in diretta su Toscana Tv la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata da un tifoso fuori lo stadio di Empoli. Due gesti molto simili che sono stati accostati dai media e dai social, anche se fatti in due contesti totalmente differenti. Per questo motivo paragonarli non ha avuto senso.

Greta Beccaglia molestata in diretta tv si sfoga: “Si è sputato sulla mano e poi.. Forse non dovevo mettere quei jeans” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/4vdDKYhstl — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 28, 2021

Greta Beccaglia è stata molestata da uno sconosciuto contro la sua volontà, Alvise Rigo è stato complice di una goliardata fatta da una sua amica. Le cose sono ben diverse.

Mara Venier, Alvise Rigo e quella mano al centro delle polemiche: parlano i due

I due dopo esser stati travolti dalle polemiche hanno rilasciato una dichiarazione ad AdnKronos:

“Vergognoso accostare il gesto goliardico fatto con simpatia e affetto in assoluta buona fede nei confronti di Alvise, mio concittadino veneziano, all’atto di molestia nei confronti della giornalista sportiva di Toscana Tv. Non accetto di essere accostata alle molestie sessuali. Non mi va bene e sto valutando col mio avvocato un’azione legale. Le molestie sessuali sono una cosa. Una bottarella al sedere fatta ridendo è un’altra cosa. Non permetto a nessuno di mettere insieme queste vicende”.

Il modello ha invece dichiarato: