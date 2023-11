Mara Sattei torna con il suo nuovo singolo “Mare aperto”

Reduce dal trionfale tour estivo, Mara Sattei presenta il suo nuovo singolo con cui esprime l’immensità dei suoi pensieri.

Disponibile dal 24 novembre in radio e in digitale, con l’ultimo brano “Mare aperto” Mara Sattei parla della vastità senza fine del mare, paragonandolo all’immensità dei suoi pensieri. Ancora una volta, riesce a trasmettere tutta la sua sensibilità con un sound estremamente evolutivo tra pop e urban.

Mara Sattei e il suo nuovo singolo

Dopo Piango In Discoteca, per Mara Sattei il successo non è ancora finito. Per l’artista il 2023 è stato un anno di veri successi, iniziati col debutto al Festival di Sanremo con Duemilaminuti. La sua voce ha subito colpito il pubblico, che l’ha attesa per un magico tour estivo in giro per l’Italia, terminando con la firma con Island Records.

Con un post lanciato su Instagram, Sattei annuncia l’uscita del suo ultimo singolo ““Mare aperto”. Capace di unire pop e urban, l’artista riesce creare un vortice musicale in evoluzione, che contraddistingue la sua stessa personalità.

“Mare aperto”, il significato del testo

Si tratta di una metafora della sua vita, dei suoi pensieri immensi come il profondo blu. “Mare Aperto è un brano che parla di vita“, commenta la cantante, dopo essersi lanciata nell’EDM prodotta da Enrico Brun.

“Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi succede di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondata dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle“, spiega Mara Sattei.

Di seguito il video del singolo “Mare aperto”: